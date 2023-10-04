На форварда «Аль-Насра» Роналду подан новый иск по делу об изнасиловании

Новый судебный иск по делу о сексуальном насилии подан на португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Как сообщает Sky News, его автором стала гражданка США Кэтрин Майорги. Ранее американка уже подавала иск на 38-летнего футболиста.

Первый иск был отклонён окружным судьёй в связи с использованием украденных конфиденциальных документов. Представители девушки работают над тем, чтобы апелляционный суд отменил решение о прекращении дела и возобновил гражданский иск.

В 2018 году Майорга заявила, что Роналду изнасиловал её девять лет назад в Лас-Вегасе. После этого футболист передал ей 375 тысяч долларов за молчание. Португалец отрицает обвинения, выдвинутые против него.