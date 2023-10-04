Президент «Урала» Иванов: Ельцин дал свободу, худо-бедно начал собирать Россию

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как относится к наличию «Ельцин-Центра» в Екатеринбурге.

«Я очень положительно отношусь к «Ельцин-Центру». Даже был на его открытии. Помню очередь, президент страны приезжал. Это грандиозное событие для России.

Не знаю, почему сейчас некоторые деятели культуры начинают возмущаться и говорить, что «Ельцин-Центр» надо закрыть или ещё что-то. Указ президента, что на месте, где родился бывший глава государства, должен быть построен центр. Построили, хлопали в ладоши, все давали денег на эту стройку. А теперь говорят: «Вот, тут рассадник…» Это всё интересная история, за ней интересно наблюдать. Это начало России.

Ельцин дал людям свободу. Конечно, сейчас многие в развале страны винят его. Но лично я не считаю, что в этом виноват Борис Николаевич. Можно сказать, что плохую роль в российской истории сыграл Михаил Сергеевич Горбачев, он не удержал страну. А Борис Николаевич худо-бедно как-то начал собирать Россию, сделал её таким же государством как Советский Союз — сильным, крепким. Так что ему надо отдать должное.

Если сравнивать сейчас или время Ельцина. Тогда время было справедливее, свободнее? Считаю, что это так, да. Как мне кажется, тогда было больше свободы», — приводит слова Иванова журналист Нобель Арустамян в своём YouTube-канале.

Борис Ельцин первый всенародно избранный Президент Российской Федерации; в ноябре 1991 — июне 1992 года одновременно возглавлял правительство. Ушёл в отставку по собственному желанию 31 декабря 1999 года. Умер 23 апреля 2007 года.