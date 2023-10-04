Форвард молодёжки «Копенгагена» получил серьезную травму во время празднования гола

Форвард молодежного состава ФК «Копенгаген» Ноа Сахса, вероятно, повредил крестообразную связку колена во время празднования гола в ворота мюнхенской «Баварии» (3:2).

Отметим, что 18-летнему нападающему удалось забить победный гол на 94-й минуте матча Юношеской лиги УЕФА против немецкого клуба.

После взятия ворот он побежал праздновать гол, однако рухнул на газон от боли, неудачно приземлившись после прыжка.

В случае если предполагаемая травма крестообразной связки колена подтвердится, 18-летнему Ноа Сахса придётся пропустить от девяти месяцев до года.