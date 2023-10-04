Наир Тикнизян: «Ростов» переживает не лучший период

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о неудачном старте «Ростова» в нынешнем сезоне. Армянин считает, что жёлто-синие переживают не лучшие времена.

«У всех команд бывают разные периоды. Мне кажется, что „Ростов“ сейчас переживает не лучший. Но это не отменяет того факта, что это очень сильная команда с сильным тренером. Но меня это всё особо не касается. В матче с ростовчанами у нас была задача выйти и выиграть, что мы в итоге и сделали. А что творится в „Ростове“, это уже их головная боль», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

Накануне, 3 октября, «Локомотив» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Кубка России обыграл «Ростов» (3:1).

В РПЛ подопечные Валерия Карпина за 10 матчей набрал 10 очков и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице.