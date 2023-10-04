Чемпионат Европы-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии

Чемпионат Европы 2028 года по футболу пройдут в Великобритании и Ирландии. Об этом говорится в официальном заявлении УЕФА.

Ранее Федерация футбола Турции отозвала заявку на проведение ЧЕ-2028 из-за совместной заявки с Италией на турнир в 2032 году.

Отмечается, что официально о месте проведения Евро-2028 объявят 10 октября на исполкоме УЕФА в Ньоне. Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс впервые примут турнир.

Напомним, что в 2024 году европейский чемпионат состоится в Германии.