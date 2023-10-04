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«Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет платить ему неустойку

Красно-белые набрали 16 очков в 10 матчах РПЛ.
04 октября 2023 12:28
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 4 октября, издание «РБК Спорт» сообщило причины, по которым руководство «Спартака» не отправляет в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

Согласно данным источника, «Лукойл» не желает платить испанскому наставнику неустойку за досрочное расторжение контрактного соглашения, которое заключено до 2025 года с зарплатой около 1,5 млн евро в год.

Кроме того, в руководстве «Спартака» понимают, что в случае замены главного тренера, скорее всего, придётся менять или реструктуризировать весь спортивный департамент.

Напомним, красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в активе. В прошлом туре москвичи уступили «Крылья Советов» со счётом 0:4.

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