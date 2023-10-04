В «Реале Сосьедад» рассказали, что Захарян начал учить испанский язык

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, что полузащитник команды Арсен Захарян начал изучать испанский язык.

«Мы очень довольны Захаряном! Арсен начал заниматься испанским языком. Первые шаги уже сделаны», — заявил Мундуате в интервью Sport24.

Напомним, Захарян присоединился к «Реалу Сосьедад» в августе 2023 года. С тех пор за команду Иманола Альгуасиля он провёл три матча и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.