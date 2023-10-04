ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Реале Сосьедад» рассказали, что Захарян начал учить испанский язык

Полузащитник перешёл в испанский клуб из «Динамо» летом 2023 года.
04 октября 2023 12:43
автор: Виталий Овсянников

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, что полузащитник команды Арсен Захарян начал изучать испанский язык.

«Мы очень довольны Захаряном! Арсен начал заниматься испанским языком. Первые шаги уже сделаны», — заявил Мундуате в интервью Sport24.

Напомним, Захарян присоединился к «Реалу Сосьедад» в августе 2023 года. С тех пор за команду Иманола Альгуасиля он провёл три матча и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

источник: Sport24.ru
«Сочи» ожидает решения ФИФА, чтобы оформить трансфер Кабесы
Нападающий надеется расторгнуть контракт со своим предыдущим клубом.
04.10.2023 13:02
Футбол
автор: Виталий Стопин
«Матч ТВ» ведет переговоры о трансляции игр сборной России
Телеканал может показать встречи с Камеруном и Кенией.
04.10.2023 13:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Чемпионат Европы-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии
Чемпионат Европы-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии
Официально об этом объявят на следующей неделе.
04.10.2023 12:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет платить ему неустойку
Красно-белые набрали 16 очков в 10 матчах РПЛ.
04.10.2023 12:28
Футбол
автор: Виталий Овсянников
На форварда «Аль-Насра» Роналду подан новый иск по делу об изнасиловании
По словам девушки, инцидент с футболистом произошёл в 2009 году.
04.10.2023 12:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Наир Тикнизян: «Ростов» переживает не лучший период
Жёлто-синие пока не блещут.
04.10.2023 12:15
Футбол
автор: Виталий Стопин
Форвард молодёжки «Копенгагена» получил серьезную травму во время празднования гола
Матч состоялся в рамках Юношеской лиги УЕФА.
04.10.2023 12:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.