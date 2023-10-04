«Матч ТВ» ведет переговоры о трансляции игр сборной России

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что телеканал находится на финальной стадии переговоров о трансляции товарищеских матчей российской сборной против Камеруна и Кении.

«Шансы есть, мы на финальной стадии переговоров. Надеюсь, что сегодня-завтра мы поймем по поводу показа на «Матч ТВ». Нас интересуют обе эти игры. В ближайшие дни определимся по двум октябрьским матчам, потому что, по сути, до них осталась неделя. В Турции проводились матчи женских международных турниров, были и другие игры. Там есть продакшн, поэтому совершенно точно можно сделать показ на хорошем уровне», - заявил Тащин в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве, а 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.