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«Сочи» ожидает решения ФИФА, чтобы оформить трансфер Кабесы

Нападающий надеется расторгнуть контракт со своим предыдущим клубом.
04 октября 2023 13:02
автор: Виталий Стопин

Нападающий «Эмелека» Алехандро Кабеса может перейти в «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат», в настоящий момент футболист находится в расположении российского клуба. Он сможет подписать контракт с сочинцами на правах свободного агента, если ФИФА удовлетворит его просьбу о разрыве контракта с «Эмелеком». Эквадорский клуб имеет перед футболистом долги по зарплате.

Алехандро Кабеса является воспитанником клуба «Индепендьенте дель Валье». В составе родного клуба Кабеса стал финалистом Кубка Либертадорес а также обладателем Южноамериканского кубка. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летниего футболиста в € 900 тыс.

источник: Чемпионат.com
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