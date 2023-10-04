Ковальчук считает, что в футбольном «Спартаке» должен быть костяк из российских игроков

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук считает, что футбольному «Спартаку» для успеха надо сделать ставку на российских игроков.

В матче 10-го тура РПЛ красно-белые уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

«Это ж «Спартак», за это мы его и любим – то вверх, то вниз. Команда молодая, много новых иностранцев, тренер тоже молодой, давление большое. Если тебе кажется, что привезя большое количество иностранцев, ты будешь выигрывать, то это не всегда так. Хотя «Зениту» это удается, но у них тренер – это сердце команды, он устанавливает свои правила. Поэтому мое мнение, что в «Спартаке» должен быть русский костяк и вокруг него хорошие легионеры, тогда клуб придет к успеху», – приводят «РИА Новости» слова Ковальчука.

Отметим, что «Спартак» с 16 очками идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионате РПЛ.