Вратарь «МЮ» Онана получил худшую оценку за матч с «Галатасараем»

Авторитетное англоязычное спортивное издание Goal.com представил свои оценки футболистов «Манчестер Юнайтед» за матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем». Манкунианцы дома уступили турецкому клубу со счётом 2:3.

Худшим игроком в составе «МЮ» был признан вратарь Андре Онана. Камерунец получил оценку 2 по 10-балльной шкале.

Лучшим игроком назван форвард Расмус Хейлунд. 20-летний датчанин во встрече со стамбульцами отметился дублем.

Остальные оценки игроков «Ман Юнайтед» за матч с «Галатасараем»:

6 — Мэйсон Маунт и Кристиан Эриксен;

5 — Маркус Рэшфорд, Каземиро, Алехандро Гарначо и Аннибаль Межбри;

4 — Бруну Фернандеш, Рафаэль Варан, Софьян Амрабат и Диогу Далот;

3 — Виктор Линделеф;

Без оценки — Антони иАнтони Марсьяль.