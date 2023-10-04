«Факел» — ЦСКА: команды объявили стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 4 октября в 14:30 (мск) в матче пятого тура группового этапа Кубка России «Факел» в Воронеже примет московский ЦСКА.
Команды объявили стартовые составы.
«Факел»: Гудиев, Яколиш, Брызгалов, Суслов, Кудряшов, Багамаев, Селе, Ивлев, Моцпан, Долгов, Максимов.
ЦСКА: Тороп, Глебов, Лукин, Роша, Мойзес, Рядно, Кисляк, Мендес, Кучаев, Ермаков, Заболотный.
Столичные армейцы располагаются на второй строчке в своей группе с семью очками в активе. Воронежский клуб занимает четвертое место с четырьмя баллами на счету.
источник: «Советский спорт»