«Факел» — ЦСКА: команды объявили стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 4 октября в 14:30 (мск) в матче пятого тура группового этапа Кубка России «Факел» в Воронеже примет московский ЦСКА.

Команды объявили стартовые составы.

«Факел»: Гудиев, Яколиш, Брызгалов, Суслов, Кудряшов, Багамаев, Селе, Ивлев, Моцпан, Долгов, Максимов.

ЦСКА: Тороп, Глебов, Лукин, Роша, Мойзес, Рядно, Кисляк, Мендес, Кучаев, Ермаков, Заболотный.

Столичные армейцы располагаются на второй строчке в своей группе с семью очками в активе. Воронежский клуб занимает четвертое место с четырьмя баллами на счету.