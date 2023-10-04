В Бельгии назвали знаковым решение УЕФА о допуске юношеских сборных России

Королевская футбольная ассоциация Бельгии назвала знаковым решение УЕФА допустить юношеские сборные России к участию в международных турнирах.

В конце сентября исполком организации допустил национальные команды из игроков не старше 17 лет. Сборные РФ будут выступать без флага и гимна, а игры будут проводиться за рубежом.

«Мы понимаем позицию УЕФА о том, что детей не следует наказывать за действия взрослых, и считаем стремление привлечь как можно больше молодых людей к участию в нашем виде спорта похвальным. Однако отстранение российских команд от международных соревнований стало четким сигналом УЕФА. Частичная отмена этого решения является знаковым выбором, учитывая геополитический контекст», — приводит ТАСС слова Королевской футбольной ассоциации Бельгии.

Федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных РФ.