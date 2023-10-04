«Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России

4 октября в 15:00 (мск) в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России «Сочи» в домашнем матче примет «Оренбург».

Команды объявили стартовые составы.

«Сочи»: Гойло, Мещанинов, Литвинов, Миладинович, Соломон, Юсупов, Ангбан, Маргасов, Мигель, Джоржевич, Бурмистров.

«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Хотулёв, Гогличидзе, Михайлов, Титков, Флорентин, Оганесян, Обухов, Печенин.

Напомним, сочинцы располагаются на третьем месте в своей группе с 5 очками в активе. «Оренбург» занимает первую строчку в квартете с 8 баллами на счету.