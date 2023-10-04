«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России

Подошёл к концу матч в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России, в котором «Крылья Советов» дома принимали «Ахмат».

Отметим, что матч завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Авторами забитых голов стали Владимир Ильин (2), Мохамед Конате (8) и Андрей Семенов (66).

Таким образом, «Крылья Советов» вылетает из Кубка России. Самарский клуб набрал три очка за пять туров и уже не поднимется выше четвертого места в группе. «Ахмат» с семью баллами располагается на третьей строчке.