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«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России

Встреча завершилась со счётом 3:0.
«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России
04 октября 2023 14:31
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Ахмат»

Подошёл к концу матч в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России, в котором «Крылья Советов» дома принимали «Ахмат».

Отметим, что матч завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Авторами забитых голов стали Владимир Ильин (2), Мохамед Конате (8) и Андрей Семенов (66).

Таким образом, «Крылья Советов» вылетает из Кубка России. Самарский клуб набрал три очка за пять туров и уже не поднимется выше четвертого места в группе. «Ахмат» с семью баллами располагается на третьей строчке.

источник: «Советский спорт»
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