Тарпищев раскритиковал Абаскаля за ошибки, совершенные в «Спартаке»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о потенциальной отставке главного тренера »Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль очень много ошибок понаделал. Даже можно посудить по тому, что «Спартак», будучи оснащен хорошими игроками, имеет отрицательный баланс по пропущенным мячам: там 14 — 16. Это недопустимо для такой команды. У меня субъективное мнение, но, думаю, при таком количество ошибок и проблем, которые сам себе создал Абаскаль, клуб вполне может задуматься о смене тренера. Но здесь не знаю, как они с ним договаривались, поэтому мне тяжело рассуждать об остальном», — добавил Тарпищев.

На данный момент »Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

В феврале красно-белые продлили контракт с Абаскалем до лета 2025 года.