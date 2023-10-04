В «Локомотиве» рассказали об условиях выкупа Сулейманова у «Пари НН»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что московский клуб выкупит форварда Тимура Сулейманова, если он сыграет за железнодорожников определенное количество игрового времени и совершит определённое количество результативных действий.

«Я надеюсь, что Тимур выполнит те требования, которые заложены нашим договором с «Пари НН» для выкупа. Он очень старается, по самоотдаче к нему абсолютно никаких вопросов нет. Там комбинированная ситуация — игровое время и результативные действия. Но я нисколько не сомневаюсь, что он будет нашим игроком в дальнейшем и выполнит условия», — приводит слова Нагорных издание ТАСС.

Напомним, 14 сентября 23-летний футболист «Пари НН» Тимур Сулейманов перешёл в московский «Локомотив на правах аренды. В прошлом сезоне нападающий сыграл 36 матчей, в которых забил 12 голов и сделал две результативные передачи. В текущем сезоне он забил свой дебютный гол за «Локомотив» 3 октября в матче Кубка России против «Ростова». Контракт игрока с нижегородцами рассчитан до лета 2026 года.