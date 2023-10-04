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«Динамо» — «Спартак»: команды объявили стартовые составы на матч Кубка России

Встреча начнется в 16:45.
«Динамо» — «Спартак»: команды объявили стартовые составы на матч Кубка России
04 октября 2023 15:55
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

4 октября в 16:45 (мск) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» сыграет дома против «Спартака».

Команды объявили стартовые составы.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричал, Роберто Фернандес, Бессмертный, Фомин, Кутицкий, Бителло, Лесовой, Гладышев, Смолов.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

Встреча состоится на стадионе «ВТБ-Арена». Главным арбитром матча назначен Владимир Москалев (Воронеж).

По итогам четырех туров группового этапа Кубка России красно-белые занимают первое место с 12 очками в активе. «Спартаку» удалось одержать победы во всех матчах турнира. «Динамо» с пятью баллами на счету располагается на втором месте в группе.

источник: «Советский спорт»
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