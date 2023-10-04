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Тихонов назвал причину поражения «Крыльев Советов» от «Ахмата»

Встреча завершилась крупной победой грозненцев.
04 октября 2023 16:18
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение самарской команды в матче групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом».

«Говорить напрямую, что «Крылья» специально вылетели из Кубка, нельзя. Об этом можно думать. Давайте посмотрим на состав и будем делать выводы. У «Крыльев Советов» сейчас очень хорошая, качественная игра, и команда выглядит здорово. Я думаю, что они решили сконцентрироваться на чемпионате. Да, они проиграли, но давайте смотреть на состав. Видимо тренерский штаб дал возможность выйти на поле футболистам, у которых мало игрового времени. Отсюда и результат», - приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в РПЛ «Крылья Советов» занимают вторую позицию после десяти туров, набрав 21 очко.

источник: «Спорт-Экспресс»
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