Тихонов назвал причину поражения «Крыльев Советов» от «Ахмата»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение самарской команды в матче групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом».

«Говорить напрямую, что «Крылья» специально вылетели из Кубка, нельзя. Об этом можно думать. Давайте посмотрим на состав и будем делать выводы. У «Крыльев Советов» сейчас очень хорошая, качественная игра, и команда выглядит здорово. Я думаю, что они решили сконцентрироваться на чемпионате. Да, они проиграли, но давайте смотреть на состав. Видимо тренерский штаб дал возможность выйти на поле футболистам, у которых мало игрового времени. Отсюда и результат», - приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в РПЛ «Крылья Советов» занимают вторую позицию после десяти туров, набрав 21 очко.