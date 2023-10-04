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Юрген Клопп: из-за судей матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» должен быть переигран

Немец негодует из-за резонансных ошибок арбитров.
Юрген Клопп: из-за судей матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» должен быть переигран
04 октября 2023 16:24
автор: Виталий Стопин
автор фото: Getty Images

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что матч его команды и «Тоттенхэм Хотспур» в 7-м туре АПЛ нужно переиграть.Та встреча завершилась победой лондонцев со счётом 2:1, однако игра была омрачена судейской ошибкой.

На 34-й минуте вингер «Ливерпуля» Луис Диас отправил мяч в ворота «шпор», который был отменен из-за офсайда. Всего через 2 минуты точным ударом отметился «Тоттенхэм». После матча PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса — судейская ошибка. 3 октября была опубликована аудиозапись переговоров арбитров в этом моменте. Как следует из неё, отвечавший за VAR Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

«Это аудио вообще ничего не меняет, так как меня не особо интересовало, почему это произошло. Я видел исход, я видел гол, который мы забили по правилам. Его не засчитали, поэтому я не ждал никакого аудио или заявления и не надеялся узнать, как все это случилось.

Считаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого уже никогда не случится», — приводит слова Клоппа BBC.

источник: «Советский спорт»
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