«Оренбург» в меньшинстве обыграл «Сочи» в Кубке России

В Сочи завершился матч пятого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России, в котором местный одноимённый клуб встречался с «Оренбургом».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте встречи - отличился Артём Мещанинов, выведя «Сочи» вперёд.

На 27-й минуте матча Владимир Обухов сравнял счёт с пенальти, а на 63-й минуте «Оренбург» вышел вперёд училиями Химми Марина.

В концовке встречи «Оренбург» остался вдесятером - с поля был удалён Михаил Сиваков, однако воспользоваться численным преимуществом в «Сочи» не смогли. Встреча так и закончилась в пользу «Оренбурга» - 2:1.