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«Оренбург» в меньшинстве обыграл «Сочи» в Кубке России

Встреча завершилась со счётом 2:1.
04 октября 2023 17:03
автор: Александр Кожевников

В Сочи завершился матч пятого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России, в котором местный одноимённый клуб встречался с «Оренбургом».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте встречи - отличился Артём Мещанинов, выведя «Сочи» вперёд.

На 27-й минуте матча Владимир Обухов сравнял счёт с пенальти, а на 63-й минуте «Оренбург» вышел вперёд училиями Химми Марина.

В концовке встречи «Оренбург» остался вдесятером - с поля был удалён Михаил Сиваков, однако воспользоваться численным преимуществом в «Сочи» не смогли. Встреча так и закончилась в пользу «Оренбурга» - 2:1.

источник: «Советский спорт»
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