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В МОК отреагировали на решение УЕФА допустить сборные России до 17 лет

ФИФА также поддержало решение европейской федерации.
В МОК отреагировали на решение УЕФА допустить сборные России до 17 лет
04 октября 2023 18:25
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

В Международном олимпийском комитете напомнили УЕФА, что их рекомендации по допуску касаются лишь нейтральных спортсменов, а не командных видов спорта. Об этом «Советскому спорту» сообщили в пресс-службе организации.

«Что касается решения УЕФА, то рекомендации МОК международным федерациям ясны. Они касаются только отдельных нейтральных спортсменов, но не командных видов спорта», - заявили в пресс-службе МОК.

Исполком УЕФА 26 сентября постановил, что российские юниорские сборные будут вновь допущены к международным соревнованиям в течение этого сезона.

источник: «Советский спорт»
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