В МОК отреагировали на решение УЕФА допустить сборные России до 17 лет

В Международном олимпийском комитете напомнили УЕФА, что их рекомендации по допуску касаются лишь нейтральных спортсменов, а не командных видов спорта. Об этом «Советскому спорту» сообщили в пресс-службе организации.



«Что касается решения УЕФА, то рекомендации МОК международным федерациям ясны. Они касаются только отдельных нейтральных спортсменов, но не командных видов спорта», - заявили в пресс-службе МОК.



Исполком УЕФА 26 сентября постановил, что российские юниорские сборные будут вновь допущены к международным соревнованиям в течение этого сезона.