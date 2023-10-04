ЧМ-2030 по футболу пройдёт в шести странах на трёх континентах

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах на трёх континентах. Об этом сообщает Sky Sports.

Турнир примут Испания, Португалия и Марокко, однако первые три игры чемпионата мира состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Таким образом ФИФА хочет отдать дань памяти столетию с момента проведения первого мундиаля в истории. Первый чемпионат мира в истории состоялся в 1930 году в Уругвае.

Официально хозяева мундиаля будут назначены Конгрессом ФИФА в следующем году.