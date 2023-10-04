«Динамо» забило третий мяч в ворота «Спартака»

В эти минуты в Москве проходит матч пятого тура Пути РПЛ Кубка России, в котором встречаются «Динамо» и «Спартак».

В добавленное время в ворота «Спартака» влетел третий мяч - отличился Иван Зазвонкин.

Счёт в матче был открыт на 42-й минуте встречи - отличился Фёдор Смолов, выведя бело-голубых вперёд.

На 45-й минуте отличился Даннил Фомин, удвоив преимущество «Динамо» в счёте.

По итогам четырех туров группового этапа Кубка России красно-белые занимают первое место с 12 очками в активе. «Спартаку» удалось одержать победы во всех матчах турнира. «Динамо» с пятью баллами на счету располагается на втором месте в группе.