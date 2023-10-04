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«Динамо» обыграло «Спартак» в Кубке России

Встреча завершилась со счётом 3:0.
04 октября 2023 18:44
автор: Александр Кожевников

В Москве завершился матч пятого тура Пути РПЛ Кубка России, в котором встречаются «Динамо» и «Спартак».

Встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 42-й минуте встречи - отличился Фёдор Смолов, выведя бело-голубых вперёд.

На 45-й минуте отличился Даниил Фомин, удвоив преимущество «Динамо» в счёте.

В добавленное время в ворота «Спартака» влетел третий мяч - отличился Иван Зазвонкин.

Больше до конца встречи голов забито не было.

По итогам пяти туров группового этапа Кубка России красно-белые продолжают занимать первое место с 12 очками в активе. «Спартаку» удалось одержать победы во четырёх матчах турнира. «Динамо» с восемью баллами на счету располагается на втором месте в группе.

источник: «Советский спорт»
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