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Дмитрий Гафин: «Динамо» может выигрывать на характере, победить «Спартак» было очень важно

Сегодня Москва бело-голубая.
04 октября 2023 19:10
автор: Никита Плохих

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвёл итоги матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (3:0).

«В первую очередь нужно думать о нашей игре, характере. Нужно думать о том, что мы можем выигрывать на этом характере. Предыдущие игры для нас складывались не очень удачно. В эмоциональном плане было очень важно одержать победу. Мы надеемся, что с этим духом мы подойдем к следующей игре в РПЛ с «Факелом» и порадуем наших болельщиков», - цитирует Гафина «Советский спорт».

источник: «Советский спорт»
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