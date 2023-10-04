Дмитрий Гафин: «Динамо» может выигрывать на характере, победить «Спартак» было очень важно

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвёл итоги матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (3:0).

«В первую очередь нужно думать о нашей игре, характере. Нужно думать о том, что мы можем выигрывать на этом характере. Предыдущие игры для нас складывались не очень удачно. В эмоциональном плане было очень важно одержать победу. Мы надеемся, что с этим духом мы подойдем к следующей игре в РПЛ с «Факелом» и порадуем наших болельщиков», - цитирует Гафина «Советский спорт».