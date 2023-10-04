«Краснодар» разгромил «Пари НН» в Кубке России

В Краснодаре завершился матч пятого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Пари Нижний Новгород».

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Краснодара».

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте встречи - отличился Ильзат Ахметов. На 62-й минуте усилиями Георгия Арутюняна «Краснодар» удвоил преимущество в счёте.

Точку в матче на седьмой добавленной минуте поставил Джон Кордоба.

«Краснодар» с восемью очками занимает второе место в турнирной таблице группы D, «Пари Нижний Новгород», набравший два балла, находится на последнем месте в квартете.