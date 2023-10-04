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Дмитрий Губерниев: руководство «Спартака», гоните тренера в шею и зовите Царя!

Александр Мостовой вряд ли откажет.
04 октября 2023 19:18
автор: Тимур Пацюк

Российский комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на поражение «Спартака» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо». Подопечные Гильермо Абаскаля крупно уступили – 0:3.

«Спартак»! Руководство! Гоните тренера в шею! Чем раньше, тем лучше, ибо дальше будет хуже! И зовите Царя, он сможет!», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Царь» - прозвище Александра Мостового. Футболист провёл за «Спартак» 138 матчей, забил 46 мячей и отдал два результативных паса. Мостовой дважды становился чемпионом СССР в составе красно-белых.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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