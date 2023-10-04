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«Мы недовольны результатом, нам не нравится проигрывать». Абаскаль — о 0:3 от «Динамо»

Красно-белые потерпели неудачу в Кубке.
04 октября 2023 19:57
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги матча Кубка России с московским «Динамо». Красно-белые уступили со счётом 0:3.

«Это не тот результат, который мы хотели. Но мы смогли гарантировать себе выход с первого места за два тура до конца. «Динамо» нужно было побеждать во что бы то ни стало, турнирная ситуация обязывала.

Мы недовольны результатом, нам не нравится проигрывать. Но впереди другое дерби. Ждём реакцию от команды на результаты», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Бело-голубые с 8 очками занимают второе место в турнирной таблице группы D. У «Спартака» 12 баллов и первая строчка.

источник: Чемпионат.com
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