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Зарема – о Черчесове в «Спартаке»: Станислав Саламович, Ваш выход!

«Спартак» ранее крупно уступил «Динамо».
04 октября 2023 20:01
автор: Александр Кожевников

Зарема Салихова прокомментировала информацию о реструктуризации спортивного блока клуба и возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды вместо Гильермо Абаскаля.

«В «Спартак» нужно ещё три вице-президента, три заместителя Эшуорта, три заместителя для заместителя, несколько исполнительных директоров для антуража, несколько пиарщиков для того, кто вдыхает воздух трибун со стадионов, но всё будет решать Агузаров. Станислав Саламович, Ваш выход!» — заявила Салихова Metaratings.ru.

На данный момент »Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Ранее красно-белые разгромно уступили «Динамо» в матче Кубка России - 0:3.

источник: «Советский спорт»
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