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Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о победе над «Спартаком»

Встреча завершилась со счётом 3:0.
04 октября 2023 20:52
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (3:0).

«Мы очень довольны, хорошая игра с множеством моментов. Жалко, что несколько моментов не реализовали в первом тайме. Но в итоге дожали соперника, добившись своего. Конечно, для нас важно, с какого места мы выйдем. Формат Кубка подразумевает, что в верхней сетке клубы зарабатывают больше денег и играют больше матчей, к тому же есть вторая попытка. Для нас приятно, что получилась разгромная победа над «Спартаком». Нам было важно победить. 3:0 — это хороший ответ за первое поражение», - приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Бело-голубые с 8 очками занимают второе место в турнирной таблице группы D. У «Спартака» 12 баллов и первая строчка.

источник: «Спорт-Экспресс»
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