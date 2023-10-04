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Сергей Юран признался, что доволен молодёжью в матче с «Краснодаром»

Нижегородцы уступили в одни ворота.
04 октября 2023 20:55
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвёл итоги матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (0:3).

«Доволен молодыми парнями. В первом тайме мы очень неплохо смотрелись, но нужно забивать свои моменты. Во втором тайме ещё добавили молодёжи, ребята оставили очень приятное впечатление. «Краснодару» тоже было сложно, при счёте 2:0 немного начали приседать, потягивать время», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Напомним, нижегородский клуб с 2 очками замыкает турнирную таблицу группы D и уже лишился шансов на выход в плей-офф.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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