Сергей Юран признался, что доволен молодёжью в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвёл итоги матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (0:3).

«Доволен молодыми парнями. В первом тайме мы очень неплохо смотрелись, но нужно забивать свои моменты. Во втором тайме ещё добавили молодёжи, ребята оставили очень приятное впечатление. «Краснодару» тоже было сложно, при счёте 2:0 немного начали приседать, потягивать время», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Напомним, нижегородский клуб с 2 очками замыкает турнирную таблицу группы D и уже лишился шансов на выход в плей-офф.