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16-летний Ламин Ямал выйдет в старте «Барселоны» на матч с «Порту» в Лиге чемпионов

Команды объявили составы.
04 октября 2023 21:05
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 4 октября, на стадионе «Драгау» состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и «Барселоной». Стартовый свисток Энтони Тейлора прозвучит в 22:00 мск.

Команды огласили составы на эту встречу.

«Порту»: Кошта, Мариу, Кардозу, Карму, Венделл, Эуштакиу, Варела, Пепе, Галено, Тареми, Баро.

Запасные: Рамуш, Санчес, Груич, Гонсалес, Хайме, Франку, Наварро, Консейсау, Намасо, Мартинес, Эванилсон, Боржеш.

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Кунде, Канселу, Бальде, Гави, Ромеу, Гюндоган, Левандовски, Феликс, Ямал.

Запасные: Пенья, Астралага, Мартинес, Кристенсен, Алонсо, Роберто, Касадо, Торрес.

Добавим, что для 16-летнего Ямала этот матч станет уже 10-м в сезоне. Ранее он отдал две результативные передачи во встречах Ла Лиги.

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