«Шахтёр» одержал волевую победу над «Антверпеном» в Лиге чемпионов

В Антверпене (Бельгия) завершился матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встречались местный одноимённый клуб и украинский «Шахтёр».

По итогам встречи победу одержал украинский клуб - 3:2.

В первом тайме бьельгийцам удалось отличиться дважды - голы на свой счёт записали Арбнор Муя и Мишель Баликвиша.

На старте второго тайма «Шахтёр» сократил отставание в счёте усилиями Даниила Сикана, а на 71-й минуте Ярослав Ракицкий сравнял счёт. Победу украинцам на 76-й минуте встречи принёс удар Сикана, оформвшего дубль.