ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Атлетико» одолел «Фейеноорд» в Лиге чемпионов благодаря дублю Мораты

Встреча завершилась со счётом 3:2.
04 октября 2023 21:44
автор: Александр Кожевников

В Мадриде (Испания) завершился матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встречались местный «Атлетико» и нидерландский »Фейеноорд».

По итогам встречи победу одержал испанский клуб - 3:2.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте встречи - Марио Эрмосо срезал мяч в свои ворота, что позволило гостям выйти вперёд. На 12-й минуте Альваро Мората сравнял счёт, однако ещё до перерыва «Фейеноорд» вновь вышел вперёд - на 34-й минуте встречи отличился Давид Ганцко. Однако уйти лидерами матча в раздевалку «Фейеноорду» ыбло не суждено - уже в компенсированное к первом тайму время Антуан Гризманн сравнял счёт.

Победу же «Атлетико» принёс гол Альваро Мораты, оформившего дубль. Мората отличился на старте второго атйма, после чего зрители больше забитых голов в этом матче не увидели.

источник: «Советский спорт»
Вячеслав Колосков: неевропейские страны не будут против решения ФИФА по россиянам
Представителей РФ понемногу возвращают на турниры.
04.10.2023 22:19
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Никита Чернов: не надо увольнять Абаскаля
Испанец на волоске от вылета в «Спартаке».
04.10.2023 21:50
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Шахтёр» одержал волевую победу над «Антверпеном» в Лиге чемпионов
Встреча завершилась со счётом 3:2.
04.10.2023 21:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
16-летний Ламин Ямал выйдет в старте «Барселоны» на матч с «Порту» в Лиге чемпионов
Команды объявили составы.
04.10.2023 21:05
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Сергей Юран признался, что доволен молодёжью в матче с «Краснодаром»
Нижегородцы уступили в одни ворота.
04.10.2023 20:55
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о победе над «Спартаком»
Встреча завершилась со счётом 3:0.
04.10.2023 20:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Полузащитник «Динамо» Чавес: игра со «Спартаком» могла завершиться и с большим счётом
Но бело-голубые ограничились тремя голами.
04.10.2023 20:22
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.