«Атлетико» одолел «Фейеноорд» в Лиге чемпионов благодаря дублю Мораты

В Мадриде (Испания) завершился матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встречались местный «Атлетико» и нидерландский »Фейеноорд».

По итогам встречи победу одержал испанский клуб - 3:2.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте встречи - Марио Эрмосо срезал мяч в свои ворота, что позволило гостям выйти вперёд. На 12-й минуте Альваро Мората сравнял счёт, однако ещё до перерыва «Фейеноорд» вновь вышел вперёд - на 34-й минуте встречи отличился Давид Ганцко. Однако уйти лидерами матча в раздевалку «Фейеноорду» ыбло не суждено - уже в компенсированное к первом тайму время Антуан Гризманн сравнял счёт.

Победу же «Атлетико» принёс гол Альваро Мораты, оформившего дубль. Мората отличился на старте второго атйма, после чего зрители больше забитых голов в этом матче не увидели.