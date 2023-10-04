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Никита Чернов: не надо увольнять Абаскаля

Испанец на волоске от вылета в «Спартаке».
04 октября 2023 21:50
автор: Тимур Пацюк

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился эмоциями после поражения от «Динамо» (0:3) в Пути РПЛ Кубка России.

«Хотелось бы играть поактивнее в атаке. Плюс «Динамо» хорошо сыграли, настроились. Видно, что настрой у них был сегодня запредельный. Они атаковали, хотели забить, а мы были более пассивными. Отсюда и голы.

Уход Абаскаля? Наверное, не надо никого увольнять. Мы играем как команда и всегда хотим побеждать», — передает слова Чернова корреспондент «Матч ТВ».

Добавим, что под руководством Абаскаля Никита провёл в «Спартаке» 39 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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