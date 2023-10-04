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Вячеслав Колосков: неевропейские страны не будут против решения ФИФА по россиянам

Представителей РФ понемногу возвращают на турниры.
04 октября 2023 22:19
автор: Тимур Пацюк

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о допуске юношеской сборной России до международных турниров под эгидой ФИФА.

Отечественные спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе под названием «Российский футбольный союз».

«Решение ФИФА можно принять с благодарностью из-за уважения к нашему футболу.

Бойкоты других стран? Такой реакции не будет - все недружественные нам ассоциации находятся в Европе. Есть, конечно, Южная Корея, Япония и Австралия, но вряд ли они будут высказываться против», - цитирует Колоскова ТАСС.

источник: ТАСС
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