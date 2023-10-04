«Я не мотивирован и хочу уйти». Абаскаль пошутил на пресс-конференции о своей возможной отставке

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сыронизировал на вопрос журналистов о возможной отставке после матча Кубка России с «Динамо» (0:3).

«Давайте поиграем: нет, я не мотивирован, я хочу уйти. Конечно, я мотивирован, причём намного больше, чем раньше. Поражения – это лишь дополнительный стимул. В такие моменты есть большая возможность для роста, чтобы прибавить, прежде всего психологически. Мотивацию ни в коем случае не теряю: мне 34 года, и я хочу учиться и расти», - заявил испанец на пресс-конференции.

Напомним, Абаскаль долгое время работал в академии «Севильи». Также он тренировал «Асколи», «Волос», «Лугано», брал серебро чемпионата Швейцарии с «Базелем».