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«Я не мотивирован и хочу уйти». Абаскаль пошутил на пресс-конференции о своей возможной отставке

Дела у красно-белых идут неважно.
04 октября 2023 22:37
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сыронизировал на вопрос журналистов о возможной отставке после матча Кубка России с «Динамо» (0:3).

«Давайте поиграем: нет, я не мотивирован, я хочу уйти. Конечно, я мотивирован, причём намного больше, чем раньше. Поражения – это лишь дополнительный стимул. В такие моменты есть большая возможность для роста, чтобы прибавить, прежде всего психологически. Мотивацию ни в коем случае не теряю: мне 34 года, и я хочу учиться и расти», - заявил испанец на пресс-конференции.

Напомним, Абаскаль долгое время работал в академии «Севильи». Также он тренировал «Асколи», «Волос», «Лугано», брал серебро чемпионата Швейцарии с «Базелем».

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