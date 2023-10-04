Титов считает, что сейчас в РПЛ каждый может обыграть каждого

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«У нас весь чемпионат удивительный. Многие думали, что «Зенит» — это надолго. Но его можно обыгрывать, даже при таких игроках и ресурсах, как у «Газпрома». В нашем чемпионате сейчас каждый может обыграть каждого. Кто сможет прервать гегемонию «Зенита»? Еще рано об этом говорить: сыграна лишь треть чемпионата. Самое плохое другое. Большая зимняя пауза. Она всегда мешает: за 2-3 месяца поменяться может что угодно. В истории чемпионата уже были случаи, когда команда шла здорово — тот же «Спартак». А потом — ужасная и провальная весна. Новый чемпион — это будет явный плюс для всей РПЛ. А для Питера — нет. Потому что они хотят выиграть шестое подряд чемпионство и догнать наш «Спартак», который в 90-е добивался такого результата», — приводит слова Титова Sport24.

После десяти туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 24 очка. Второе место занимают самарские «Крылья Советов», на счету которых 21 очко.