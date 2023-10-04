ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Титов считает, что сейчас в РПЛ каждый может обыграть каждого

В чемпионате лидирует «Краснодар».
04 октября 2023 23:43
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«У нас весь чемпионат удивительный. Многие думали, что «Зенит» — это надолго. Но его можно обыгрывать, даже при таких игроках и ресурсах, как у «Газпрома». В нашем чемпионате сейчас каждый может обыграть каждого. Кто сможет прервать гегемонию «Зенита»? Еще рано об этом говорить: сыграна лишь треть чемпионата. Самое плохое другое. Большая зимняя пауза. Она всегда мешает: за 2-3 месяца поменяться может что угодно. В истории чемпионата уже были случаи, когда команда шла здорово — тот же «Спартак». А потом — ужасная и провальная весна. Новый чемпион — это будет явный плюс для всей РПЛ. А для Питера — нет. Потому что они хотят выиграть шестое подряд чемпионство и догнать наш «Спартак», который в 90-е добивался такого результата», — приводит слова Титова Sport24.

После десяти туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 24 очка. Второе место занимают самарские «Крылья Советов», на счету которых 21 очко.

источник: Sport24.ru
«Я не мотивирован и хочу уйти». Абаскаль пошутил на пресс-конференции о своей возможной отставке
Дела у красно-белых идут неважно.
04.10.2023 22:37
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Вячеслав Колосков: неевропейские страны не будут против решения ФИФА по россиянам
Представителей РФ понемногу возвращают на турниры.
04.10.2023 22:19
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Никита Чернов: не надо увольнять Абаскаля
Испанец на волоске от вылета в «Спартаке».
04.10.2023 21:50
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Атлетико» одолел «Фейеноорд» в Лиге чемпионов благодаря дублю Мораты
Встреча завершилась со счётом 3:2.
04.10.2023 21:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Шахтёр» одержал волевую победу над «Антверпеном» в Лиге чемпионов
Встреча завершилась со счётом 3:2.
04.10.2023 21:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
16-летний Ламин Ямал выйдет в старте «Барселоны» на матч с «Порту» в Лиге чемпионов
Команды объявили составы.
04.10.2023 21:05
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Сергей Юран признался, что доволен молодёжью в матче с «Краснодаром»
Нижегородцы уступили в одни ворота.
04.10.2023 20:55
Футбол
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.