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«Лацио» на последних минутах вырвал победу у «Селтика» в Лиге чемпионов

Победный гол был забит в компенсированное время.
04 октября 2023 23:54
автор: Александр Кожевников

В Глазго (Шотландия) завершился матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встречались «Селтик» и итальянский «Лацио».

Встреча завершилась победой «Лацио» со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте встречи - Киого Фурухаси вывел «Селтик» вперёд. На 29-й минуте Матиас Весино сравнял счёт.

Победу «Лацио» принёс точный удар Педро Родригеса на 90+6 минуте встречи.

Для «Лацио» эта победа стала первой в двух матчах групповой стадии Лиги чемпионов. «Селтик» проиграл вторую встречу кряду в розыгрыше турнира.

источник: «Советский спорт»
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