«Лацио» на последних минутах вырвал победу у «Селтика» в Лиге чемпионов

В Глазго (Шотландия) завершился матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встречались «Селтик» и итальянский «Лацио».

Встреча завершилась победой «Лацио» со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте встречи - Киого Фурухаси вывел «Селтик» вперёд. На 29-й минуте Матиас Весино сравнял счёт.

Победу «Лацио» принёс точный удар Педро Родригеса на 90+6 минуте встречи.

Для «Лацио» эта победа стала первой в двух матчах групповой стадии Лиги чемпионов. «Селтик» проиграл вторую встречу кряду в розыгрыше турнира.