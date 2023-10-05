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«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» и возглавил «группу смерти» в Лиге чемпионов

Англичане по всем статьям переиграли французский клуб.
05 октября 2023 00:00
автор: Александр Шульгин

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ньюкасл» дома нанес крупное поражение французскому «ПСЖ».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Мигель Альмирон, Дан Берн, Шон Лонгстафф и Фабиан Шер.

Гости ответили точным ударом Люка Эрнандеса.

«Сороки» набрали четыре очка и возглавили турнирную таблицу группы F.

Парижане с тремя очками занимают вторую строчку.

В третьем туре «Ньюкасл» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «ПСЖ» - с «Миланом».

источник: «Советский спорт»
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