«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» и возглавил «группу смерти» в Лиге чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ньюкасл» дома нанес крупное поражение французскому «ПСЖ».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Мигель Альмирон, Дан Берн, Шон Лонгстафф и Фабиан Шер.

Гости ответили точным ударом Люка Эрнандеса.

«Сороки» набрали четыре очка и возглавили турнирную таблицу группы F.

Парижане с тремя очками занимают вторую строчку.

В третьем туре «Ньюкасл» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «ПСЖ» - с «Миланом».