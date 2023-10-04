«Манчестер Сити» победил «РБ Лейпциг» в гостевом матче Лиги чемпионов

Сегодня, 4 октября, на стадионе «Ред Булл-Арена - Центральштадион» состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити». «Горожане» одержали победу – 3:1.

На 25-й минуте счёт открыл Фил Фоден. После перерыва Луа Опенда забил ответный гол «РБ Лейпциг» - 1:1. На 84-й минуте Хулиан Альварес во второй раз огорчил оборону хозяев поля, а в добавленное время своё имя в протокол вписал Жереми Доку.

«Манчестер Сити» с 6 очками лидирует в группе G. У «РБ Лейпциг» три балла и вторая строчка.