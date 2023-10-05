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Нападающий «Барселоны» Ямал ушёл в туалет во время матча ЛЧ с «Порту» и не вернулся на поле

Футболист является самым молодым игроком, сыгравшим в официальном матче за команду.
05 октября 2023 08:11
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль оставил команду в меньшинстве на несколько минут во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

Напомним, что испанская команда одержала победу со счётом 1:0.

Ямаль ушёл на 71-й минуте в туалет. Футболист на поле так и не вернулся. Ямаля заменили лишь на 80-й минуте. Вместо него на поле вышел защитник Маркос Алонсо.

«Он почувствовал себя плохо. У него была боль в животе. Я воспользовался паузой в игре, чтобы сказать ему, чтобы он поторопился и сходил в туалет, но в итоге мне сказали, что он не сможет вернуться на поле», — приводит Mundo Deportivo слова главного тренера испанской команды Хави.

«Барселона» с шестью очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).

источник: El Mundo Deportivo
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