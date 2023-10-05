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Хави прокомментировал замену Левандовского в первом тайме матча Лиги чемпионов с «Порту»

Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу каталонцев.
05 октября 2023 08:14
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о причинах замены форварда Роберта Левандовского на 36-й минуты матча Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

Вместо польского нападающего на поле вышел Ферран Торрес.

«У него очень сильный удар по лодыжке, который не позволил ему продолжить игру. Посмотрим, восстановится ли он к воскресенью», — цитирует Хави издание Marca.

Напомним, в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Барселона» одержала победу над «Порту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит в компенсированное к первому тайму время - автором мяча стал Ферран Торрес. «Барселона» одержала вторую победу в двух матчах Лиги чемпионов. «Порту» потерпел первое поражение в этом розыгрыше турнира.

источник: Marca
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