Хави прокомментировал замену Левандовского в первом тайме матча Лиги чемпионов с «Порту»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о причинах замены форварда Роберта Левандовского на 36-й минуты матча Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

Вместо польского нападающего на поле вышел Ферран Торрес.

«У него очень сильный удар по лодыжке, который не позволил ему продолжить игру. Посмотрим, восстановится ли он к воскресенью», — цитирует Хави издание Marca.

Напомним, в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Барселона» одержала победу над «Порту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит в компенсированное к первому тайму время - автором мяча стал Ферран Торрес. «Барселона» одержала вторую победу в двух матчах Лиги чемпионов. «Порту» потерпел первое поражение в этом розыгрыше турнира.