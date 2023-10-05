Хау объяснил, за счёт чего «Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился впечатлениями после разгромной победы своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» со счётом 4:1.

«Потрясающий вечер для нас, так много историй, о которых можно поговорить. Я рад за клуб и болельщиков. То, что они нам сегодня подарили, было просто невероятно. Нам приходилось очень хорошо защищаться, и наш дух был великолепен. Мы создали хорошие моменты в первом тайме и агрессивный прессинг, который является нашей отличительной чертой», — цитирует Хау BBC.

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ньюкасл» дома нанес крупное поражение французскому «ПСЖ». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Мигель Альмирон, Дан Берн, Шон Лонгстафф и Фабиан Шер. «Сороки» набрали четыре очка и возглавили турнирную таблицу группы F. В третьем туре «Ньюкасл» сыграет с дортмундской «Боруссией».