Болельщики «Селтика» перед матчем Лиги чемпионов с «Лацио» вывесили баннер с казнью Муссолини

Фанаты «Селтика» встретили «Лацио» антифашистским баннером перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра в Глазго завершилась со счётом 2:1 в пользу итальянского клуба.

Как сообщает The Sun, перед стартовым свистком фанаты »Селтика» растянули на трибуне баннер с надписью «антифашисты «Селтика» и изображением казни Бенито Муссолини. Также на нем присутствовала надпись «Идите за своим лидером».

«Лацио» занимает второе место в группе, набрав четыре очка. «Селтик» пока не набрал ни одного балла.