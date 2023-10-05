«Мы не заслужили такого результата». Главный тренер «ПСЖ» — о разгроме от «Ньюкасла»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Ньюкасла» в Лиге чемпионов (1:4).

«Почему такая система? Я тренер, я так решил. Очень благоприятный результат для соперника. Мы не заслуживаем этого результата. У нас было много хороших моментов. Когда соперника играет компактно, мы должны стараться использовать их лучше. Наша цель — выйти плей-офф. Сложная группа, мы это знаем, но мы все еще вторые» — цитирует Энрике RMC Sport.

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ньюкасл» дома нанес крупное поражение французскому «ПСЖ». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Мигель Альмирон, Дан Берн, Шон Лонгстафф и Фабиан Шер. Гости ответили точным ударом Люка Эрнандеса. Парижане с тремя очками занимают вторую строчку в группе F.