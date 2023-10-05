Никита Чернов: 0:7 в последних двух матчах? Просто соперники были лучше

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мыслями после двух поражение красно-белых подряд с общим счётом 0:7.

«Как можно объяснить 0:7 за два матча? Не знаю, что даже сказать. Просто соперники были лучше. В Самаре это было явно бросалось в глаза. Там мы отскочили от крупного счёта. В матче с «Динамо», по сути, тоже самое. Думаю, что в матче с «Краснодаром» всё хорошо будет», — сказал Чернов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, вчера, 4 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России, в котором московское «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 3:0. Ранее в 10-м туре РПЛ «Крылья Советов» разгромили красно-белых со счётом 4:0.