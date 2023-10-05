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«Кого ставить вместо Абаскаля?!». Титов — о возможном увольнении главного тренера «Спартака»

Испанский специалист возглавил команду летом 2022 года.
05 октября 2023 09:22
автор: Александр Поволоцкий

Шестикратный чемпион России по футболу в составе «Спартака» Егор Титов высказался о возможной отставке наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

На данный момент клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

«Надо ли «Спартаку» менять Абаскаля? А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает. Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно», - приводит Sport24 слова Титова.

Ранее красно-белые разгромно уступили «Динамо» в матче Кубка России - 0:3.

источник: Sport24.ru
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