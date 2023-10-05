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«Интер Майами» без Месси разгромно уступил «Чикаго Файр»

Встреча завершилась со счётом 4:1.
«Интер Майами» без Месси разгромно уступил «Чикаго Файр»
05 октября 2023 09:24
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата МЛС, в котором «Чикаго Файр» принимал на своем поле «Интер Майами».

Отметим, что встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дублями отличились Шердан Шакири и Марен Хайле-Селасси. За «Интер Майами» единственный гол забил Хосеф Мартинес, реализовавший пенальти.

Лионель Месси не смог сыграть в матче из-за мышечной травмы. Аргентинец пропускает уже четвёртую игру подряд.

На текущий момент «Интер Майами» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции МЛС с 33 очками в активе.

источник: «Советский спорт»
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